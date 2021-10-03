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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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النيابة العامة: عقوبة التحرش السجن 5 سنوات وغرامة 300 ألف ريال

النيابة العامة: عقوبة التحرش السجن 5 سنوات وغرامة 300 ألف ريال
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة، أن التحرش جريمة موجبة للتوقيف ،تصل عقوباتها إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية ثلاثمائة ألف ريال ونشر ملخص الحكم المقضي به على نفقة المدان حال اكتساب الصفة النهائية.

وأضافت النيابة، عبر حسابها في “تويتر”: “يعاقب كل من حرض غيره، أو اتفق معه، أو ساعده بأي صورة كانت، على ارتكاب جريمة تحرش؛ بالعقوبة المقررة للجريمة”.

 

 

 

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