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توقعات طقس الغد.. أمطار رعدية غزيرة ورياح بسرعة 55 كم/س بعدة مناطق

توقعات طقس الغد.. أمطار رعدية غزيرة ورياح بسرعة 55 كم/س بعدة مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن الطقس ليوم غد الاثنين، بمشيئة الله تعالى هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة قد تصل سرعتها إلى أكثر من55 كم/ساعة تؤدي إلى تدني من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

كذلك يتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على منطقتي جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة. كما لا يستبعد تكون الضباب على السواحل الشرقية خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة. على الجزئين الشمالي والأوسط وغربية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل إلى مترين على الجزئين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون حالة الخليج العربي الرياح السطحية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الأجزاء الشرقية.

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