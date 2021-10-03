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مواطن يبكي فرحا بعد استعادة طفليه لـ«البصر».. وهذا ما طلبه الطفلين؟

مواطن يبكي فرحا بعد استعادة طفليه لـ«البصر».. وهذا ما طلبه الطفلين؟
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تواصل – فريق التحرير:

فرحة غامرة وسعادة عظيمة، عبر عنها المواطن “الزايدي” بنجاح العملية الجراحية التي أعادت النظر لابنيه الكفيفين وعودة البصر لهما.

وقال أحد الأبنين ويدعى عبدالكريم، لبرنامج “الراصد”، على قناة “الإخبارية”، إنهما كانا يعانيان كثيراً لاسيما في الليل، أثناء الخروج مع الوالد بسبب عدم قدرتهما على الإبصار، مضيفاً: “كنا نمسك في والدنا حتى لا نقع”.

وتابع: “رغم ذلك كنا في بعض الأحيان نتعثر في بعض الأشياء على الطريق، وكنا عندما نذهب إلى الحدائق ليلاً لا نستطيع أن نلعب بشكل طبيعي مثل باقي الأطفال، ولكن بعد العملية نحن الآن أفضل ولله الحمد”.

وطالب الشاب عبدالكريم وشقيقه أسامة بمقابلة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة لتقديم الشكر له على هذا المجهود.

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