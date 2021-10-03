8 أطعمة تساعد على فقدان الوزن وتقي من أخطر الأمراض

تواصل- وكالات:

“المعدة هي بيت الداء والدواء” كما يقولون، لذلك فإن معظم الأمراض التي تصيب الإنسان هي نتاج لعادات غذائية خاطئة، فحصول الإنسان على الغذاء المناسب يحميه من الأمراض ويحسن حالته الصحية.

وتحتوي الخضروات الورقية على الفيتامينات والمعادن والألياف بوفرة، وبالتالي هي عالية القيمة الغذائية ومنخفضة السعرات الحرارية، بحسب تقرير لموقع “أونلي هيلث” المعني بالصحة والتغذية.

لو استطاع المرء اتباع نظام غذائي وفير بالخضروات الورقية، فإن يضمن لنفسه بذلك، فوائد عديدة منها الحماية ضد الكثير من الأمراض.

ونشرت وكالة “سبوتينك”، أفضل الخضروات الورقية التي يمكن إضافتها للنظام الغذائي بهدف تحسين الصحة العامة وتقليل الوزن والحماية من أخطر الأمراض، وهي:

1. الكالي

الكالي الذي يعرف أيضا بالكرنب الأجعد أو قنبيط سائب الأوراق وهو أحد أنواع التابعة لسلالة نبات الكرنب الشهير (يعرف أيضا باسم الملفوف في العديد من البلدان العربية).

ويعد الكالي واحد من أفيد الخضروات التي يمكن للناس تناولها حول العالم، ويمكن أكله مسلوقا أو نيئا، ويمتاز باحتوائه على العديد من القيم المفيدة للجسم مثل الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة والمعادن.

تناول كوب واحد من الكالي النيء يزود الجسم بكمية من فيتامين “K” أكبر 6 مرات مما يفعل النظام الغذائي المتبع كاملا، وأكثر مرتين لفيتامين “A“، إلى جانب كمية أكثر من كافية من فيتامين “C“.

كما أن مضادات الأكسدة التي يحتوي عليها بغزارة، تساعد الجسم البشري في منع الأمراض المترتبة على عملية الإجهاد التأكسدي.

2. الميكروجرين

الميكروجرين هو نبات أخضر غير كامل النضخ ينتج بذورا وأعشابا، ويستخدم أساسا لتزيين أطباق الطعام، لكنه مع ذلك، يفيد جسم الإنسان بشدة.

يحتوي هذا النبات الصغير، على فيتامينات “K” و”E” و”C” كافية لحاجة الجسم اليومية، وهي أيضا تضمن حصوله على هذه القيم المفيدة مع تقليل استهلاك السعرات الحرارية التي قد تسبب زيادتها السمنة.

3. الكولارد الأخضر

تشبه هذه الأوراق إلى حد كبير الكالي والبصل الأخضر، وتتميز بأوراقها الكثيفة ذات الذوق المرير.

نباتات الكولارد الأخضر غنية بالكالسيوم وفيتامين “A“، كما تحتوي على فيتامين “B 9” وفيتامين “C“، اللذين يساعدان الأجسام في التعافي من حالات صحية عدة.

الكولارد من أفضل مصادر تزويد الجسم البشري بفيتامين “K“، وقادر أيضا على تحسين مستويات الطاقة بشكل كبير لدى الإنسان، ويحد من خطر الإصابة بكسور الورك ويدعم صحة العظام.

4. أوراق الشمندر الخضراء

أوراق الشمندر (أو البنجر) الخضراء مصدر جيد للتغذية، حيث أنه غني بالبوتاسيم والألياف والكالسيوم وفيتاميني “A” و”K“.

تحتوي هذه الأوراق على مواد مضادة للأكسدة مثل الكاروتين واللوتين، وتقلل احتمالات الإصاب ببعض مشاكل العين، مثل الضمور البقعي وإعتام العدسة.

5. الملفوف

يتكون الملفوف أو الكرنب، من طبقات عدة من الأوراق السميكة، ورغم شيوعه، فعادة ما يتناوله الناس كنبات مطبوخ بالسمن أو الزيت أو المكونات الأخرى التي تقفده قدرا من قيمته الغذائية.

يقلل الكرنب احتمالات الإصابة بالسرطان، ويساعد في الحد من أعراض السرطان وسرطان المريء، لكن ذلك حال تناوله نيئا أو مسلوقا.

كونه أحد الأطعمة المخمرة، يمكن للكرنب أن يعزز صحة الجهازين الهضمي والمناعي، ويساعد أيضا في إنقاص الوزن.

6. الجرجير

هو نبات ورقي له خصائص علاجية رائعة، وعرف طويلا كعلاج عشبي، ومن المفيد للصحة تناوله، إذ يستهدف الخلايا الجذعية السرطانية ويقلل قدرة الخلايا السرطانية على التكاثر. يمكن إضافته للوجبات المختلفة بكل سهولة ولا يحتاج عناء للإعداد.

7. السبانخ

يعزز هذا النبات إنتاج خلايا الدم الحمراء والحد من ظهور عيوب الأنبوب العصبي، وهو غني بحمض الفوليك الذي يساعد في الوقاية من أمراض عدة.

ينصح بأن يتناول الشخص السبانخ النيئة لمرة واحدة في اليوم، بهدف تحسين الصحة العامة والتحصن ضد أمراض مختلفة.

8. الخس الروماني

من أنواع الخضار الغنية بفيتاميني “A” و”K“، ووفق العديد من الدراسات، فإن تناول الخس بانتظام قد يحسن مستويات الدهون في دم الإنسان، ويحد من خطر أمراض القلب