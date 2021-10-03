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«إحسان» تطلق خدمة جديدة للسداد عن المعسرين .. تعرف عليها

«إحسان» تطلق خدمة جديدة للسداد عن المعسرين .. تعرف عليها
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان”، عن إطلاق خدمة جديدة اختارت لها اسم “تيسّرت”، والتي تهدف إلى التبرع لفك كربة المعسرين الذين صدر بحقهم أحكام قضائية، وتنطبق عليهم شروط الاستحقاق.

وكتبت المنصبة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي عبر موقع التغريدات “تويتر” :” تُطلق منصة إحسان خدمة “تيسرت”، والتي تُعنى بإعانة المواطنين المعسرين من مستفيدي الضمان الاجتماعي ممّن صدر فيهم أمر تنفيذ قضائي”.

وتتضمن شروط الاستحقاق في مرحلته الأولى أن يكون المستحق ضمن المواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وعدم تخطي مبلغ المطالبة 100 ألف ريال كحد أقصى، ووجود أمر صادر من محكمة التنفيذ تتجاوز مدة صدوره سنة كاملة، بالإضافة إلى عدم صدور أوامر تنفيذية قضائية أخرى بحق المستحق.

 

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