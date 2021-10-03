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انتشال «جثمانين».. عمان تعلن أول ضحايا إعصار شاهين وتكشف جنسيتهما

انتشال «جثمانين».. عمان تعلن أول ضحايا إعصار شاهين وتكشف جنسيتهما
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت سلطنة عمان، عن انتشال جثتين لأول ضحايا إعصار شاهين الذي تسبب في انهيار جبلي على سكن عمال في منطقة الرسيل الصناعية، مشيرة إلى أنه تم انتشال الجثتين لاثنين من العمال.

ونشرت وكالة الأنباء العمانية، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” الخبر معلنة أن العاملين من الجنسية الآسيوية.

وقالت الوكالة في خبرها العاجل : “انتشال شخصين من الجنسية الآسيوية من تحت الأنقاض مفارقين الحياة جراء انهيار جبل على سكن عمال في منطقة الرسيل الصناعية إثر الحالة المدارية”.

يشار إلى أن إعصار «شاهين» بدأ كمنخفض مداري اكتسب طاقة كبيرة جدًا في بحر عمان الذي يتميز بدرجة حرارة من 30 إلى 31 درجة بالتزامن مع المنخفض الجوي متعمق في طبقات الجو العليا بالإضافة إلى نسبة الرطوبة المرتفعة، ما تسبب في انخفاض الضغط الجوي بشكل كبير جدًا داخل مركز المنخفض، مما حوله من منخفض مداري إلى إعصار من الفئة الأولى، وهي أقل فئة من الأعاصير من حيث القوة، لكنها لا تزال شديدة.

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