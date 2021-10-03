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«شاب يتزلج» وصياد «يناطح الإعصار»..أغرب المشاهد من قلب «شاهين» بعمان

«شاب يتزلج» وصياد «يناطح الإعصار»..أغرب المشاهد من قلب «شاهين» بعمان
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تواصل- فريق التحرير:

على الرغم من تسبب إعصار شاهين في العديد من الأضرار الجسيمة والسيول العارمة التي حاصرت سكان عدد من المناطق في سلطنة عمان، إلا وأنه رغم الألم لم تغب المشاهد الغريبة التي كان بعضها خطيراً وأحياناً طريفًا بين الشباب في عمان.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات طريفة وأخرى عجيبة لبعض الأفعال التي قام بها البعض تزامنًا مع الإعصار.

ومن بين هذه المقاطع شاب يتزلج على السيول في شوارع سلطنة عمان، حيث ظهر بملابس تحتية فقط، يستقبل رياح العاصفة شاهين بصدر عار وسط استغراب الجميع.

كما قرر صياد خوض غمار التحدي مع نفسه والإعصار، واتجه بقاربه الصغير داخل البحر في الوقت الذي تحمل قاربه الأمواج عاليًا بشكل يخطف الأنفاس.

وإليكم بعض هذه الفيديوهات:

 

 

 

 

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