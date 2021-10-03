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«المدني» يحذر من مجاري السيول بعد أمطار غزيرة على هذه المناطق

«المدني» يحذر من مجاري السيول بعد أمطار غزيرة على هذه المناطق
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تواصل – فريق التحرير:

دعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع إلى توخي الحيطة وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد بتوقع تأثر أجواء المملكة بمنخفض جوي يتسبب في حالة هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة – بمشيئة الله – ابتداء من الاثنين وحتى يوم الجمعة القادم على مناطق ( الرياض ، والمنطق منالشرقية ، وعسير ، ونجران ، ومكة المكرمة ) يصاحبها رياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول.

وستتأثر المنطقة الشرقية يومي الاثنين والثلاثاء القادم بأمطار متوسطة إلى غزيرة، ويمتد التأثير يومي الثلاثاء والأربعاء على أجزاء من منطقة الرياض، ويتوقع أن تتاثر مناطق عسير ونجران ومكة المكرمة بأمطار متوسطة في مجملها في يومي الأربعاء والخميس.
وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.

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