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القبض على مقيم بالمدينة لحيازته «مخدرات» وسلاحاً نارياً

القبض على مقيم بالمدينة لحيازته «مخدرات» وسلاحاً نارياً
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تواصل – فريق التحرير:

ألقت شرطة المدينة المنورة، القبض على مقيم ضُبط بحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة المخدرات أسفرت عن تمكن إدارة التحريات والبحث الجنائي من القبض على مقيم من الجنسية الموريتانية، في العقد الرابع من العمر، ضبط بحوزته مواد مخدرة، وسلاح ناري.

وأوضح أنه قد جرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة.

 

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