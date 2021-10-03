«بلومبرغ»: المملكة تدخل اجتماع «أوبك+» بنشوة المنتصر

تواصل – وكالات:

كشف تقرير نشرته وكالة “بلومبرغ”، أن المملكة تعد المنتصر الأكبر بعد حسن إدارتها لأزمة تراجع الطلب العالمي على النفط ، بسبب إغلاق بعض الدول اقتصاداتها بشكل جزئي مع تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأكد التقرير الذي أعده الكاتب خافيير بلاس ، نقلا عن مصادر مطلعة، أن المملكة تقود اجتماع مجموعة “أوبك+” ،المقرر عقده يوم الإثنين، بنشوة المنتصر، بعد أن أصبحت أسعار البترول في أعلى مستوى لها منذ ثلاث سنوات بـ 80 دولار للبرميل، في الوقت الذي من المقرر أن تضخ الرياض فيه 9.8 مليون برميل يوميًا هذا الشهر مع تعافي الاقتصاد العالمي لإمدادات الطاقة، وذلك أعلى مما كان عليه قبل الجائحة، متوقعاً أنه بحلول شهر ديسمبر القادم سيبلغ إنتاجها 10 مليون برميل يومياً.

ونوه التقرير أن قيادة وزير الطاقة بالمملكة الأمير عبد العزيز بن سلمان لدفة مجموعة “أوبك+” مكّنها ، من خلال إعادة مستويات الإنتاج ببطء تجنب فائض جديد ، وأعاد مستويات أسعار النفط الخام إلى 80 دولارًا للبرميل. الأمر الذي أدى إلى تعظيم عائدات النفط في المملكة وبلوغها أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات ، مما يضعها على المسار الصحيح للحصول على تعويضات أكبر عن فترة اتخفاض الأسعار بحلول عام 2022.

واستشهد التقرير بتعليق “بن لوكوك” ، الرئيس المشارك لتداول النفط في مجموعة ترافيجورا لتجارة السلع الأساسية: “لقد مرت أوبك + بعام جيد جدًا”. “لقد تمكنوا من رتق الأزمة بشكل مثالي.”

وتبدو النتائج التي تم تحقيقها ، اليوم، جيدة للجميع خاصة بعد أن كانت الصورة المتوقعة لمستقبل سوق النفط ضبابية، إبان جائحة كورونا، وخاصة بعد الاضطرابات التي حدثت في مارس الماضي ، عندما دفع انخفاض الطلب على الوقود لفترة وجيزة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركائها إلى معركة شرسة على العملاء.

تبدو تلك الذكريات المريرة بعيدة جدًا حيث تستعد الشبكة المكونة من 23 دولة – بقيادة السعودية للاجتماع يوم الاثنين.