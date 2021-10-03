الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

أمطار رعدية وزخات بَرَد.. توقعات «الأرصاد» لتأثير إعصار «شاهين» على مناطق المملكة

أمطار رعدية وزخات بَرَد.. توقعات «الأرصاد» لتأثير إعصار «شاهين» على مناطق المملكة
0

تواصل – فريق التحرير :

كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد عن آخر المستجدات بشأن التأثيرات المتوقعة على مناطق المملكة بسبب الحالة المدارية “شاهين”.

وقال المركز في تقرير نشره عبر حسابه بتويتر، إن التوقعات تشير إلى تكون منخفض جوي يتسبب في هطول أمطار رعدية على بعض المناطق، تُصحب غالباً بزخات من البرد ورياح بسرعة 50كم/س، ويبدأ تأثيرها غداً الإثنين.

أمطار متوسطة إلى غزيرة

وأوضح أن تأثير الحالة في يومي الإثنين والثلاثاء سيكون على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية بأمطار من متوسطة إلى غزيرة، ويمتد التأثير يومي الثلاثاء والأربعاء بأمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض.

وأضاف أن التأثير يومي الأربعاء والخميس سيكون على الأجزاء الشرقية لمنطقة عسير وأجزاء من منطقة نجران، وشرق مرتفعات منطقة مكة المكرمة، وذلك بأمطار متوسطة في مجملها.

جريان السيول

وأشار إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية والمتوسطة والغزيرة من الإثنين إلى الخميس، وقد تؤدي إلى جريان السيول، وذلك على أجزاء من مناطق عسير، وجازان، والباحة، ومكة المكرمة.

من جهة أخرى تَوقع الخبير بالمركز الوطني للأرصاد بجدة، عقيل العقيل، أن تتأثر أجواء المملكة خلال الـ24 ساعة المقبلة بشكل غير مباشر، بإعصار شاهين، ويتحول الإعصار المداري إلى منخفض يؤثر على المناطق الجنوبية الشرقية بأمطار غزيرة مع سرعة للرياح وسحب ركامية رعدية.

وقال العقيل بحسب قناة الإخبارية :” حاليًا عين الإعصار تقترب من سواحل السلطنة، وسرعة الرياح في حدود مركز الإعصار تصل إلى 139كم/س مع توقعات بارتفاع الأمواج إلى حوالى 12 مترًا على سواحل السلطنة، وهطول غزير إلى غزير جدًّا للأمطار قد يصل إلى 600 مل.”

تأثير شاهين على المملكة

وأضاف “العقيل” أنه خلال الـ48 ساعة القادمة، يتحرك المنخفض المداري ليؤثر على المناطق الجنوبية بالمملكة ومنطقة الرياض، وكذلك منطقة نجران خاصة محافظة شرورة، بجانب تأثر الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية بأمطار خفيفة إلى متوسطة.

وتوقع هطول أمطار غزيرة اليوم على المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية ابتداء من مرتفعات عسير وجازان والشرقية، وقد تظهر تشكلات من السحب الرعدية على المرتفعات الجنوبية من منطقة مكة المكرمة وكذلك الحال على المرتفعات وقمم الجبال في الباحة.

مواد ذات صلة

شاهد.. سفينة تابعة للقوات البحرية الملكية تدخل وسط إعصار «شاهين»

شاهد.. سفينة تابعة للقوات البحرية الملكية تدخل وسط إعصار «شاهين»

سر إطلاق اسم «شاهين» على إعصار سلطنة عمان.. مقترح قطري

سر إطلاق اسم «شاهين» على إعصار سلطنة عمان.. مقترح قطري

مشاهد جديدة.. هذا ما تركته الأمطار والأمواج العاتية لإعصار شاهين

مشاهد جديدة.. هذا ما تركته الأمطار والأمواج العاتية لإعصار شاهين

«إعصار شاهين» يجبر عُمان على تأجيل الرحلات الجوية من وإلى مسقط

«إعصار شاهين» يجبر عُمان على تأجيل الرحلات الجوية من وإلى مسقط

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>