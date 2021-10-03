أمطار رعدية وزخات بَرَد.. توقعات «الأرصاد» لتأثير إعصار «شاهين» على مناطق المملكة

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كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد عن آخر المستجدات بشأن التأثيرات المتوقعة على مناطق المملكة بسبب الحالة المدارية “شاهين”.

وقال المركز في تقرير نشره عبر حسابه بتويتر، إن التوقعات تشير إلى تكون منخفض جوي يتسبب في هطول أمطار رعدية على بعض المناطق، تُصحب غالباً بزخات من البرد ورياح بسرعة 50كم/س، ويبدأ تأثيرها غداً الإثنين.

أمطار متوسطة إلى غزيرة

وأوضح أن تأثير الحالة في يومي الإثنين والثلاثاء سيكون على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية بأمطار من متوسطة إلى غزيرة، ويمتد التأثير يومي الثلاثاء والأربعاء بأمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض.

وأضاف أن التأثير يومي الأربعاء والخميس سيكون على الأجزاء الشرقية لمنطقة عسير وأجزاء من منطقة نجران، وشرق مرتفعات منطقة مكة المكرمة، وذلك بأمطار متوسطة في مجملها.

جريان السيول

وأشار إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية والمتوسطة والغزيرة من الإثنين إلى الخميس، وقد تؤدي إلى جريان السيول، وذلك على أجزاء من مناطق عسير، وجازان، والباحة، ومكة المكرمة.

من جهة أخرى تَوقع الخبير بالمركز الوطني للأرصاد بجدة، عقيل العقيل، أن تتأثر أجواء المملكة خلال الـ24 ساعة المقبلة بشكل غير مباشر، بإعصار شاهين، ويتحول الإعصار المداري إلى منخفض يؤثر على المناطق الجنوبية الشرقية بأمطار غزيرة مع سرعة للرياح وسحب ركامية رعدية.

وقال العقيل بحسب قناة الإخبارية :” حاليًا عين الإعصار تقترب من سواحل السلطنة، وسرعة الرياح في حدود مركز الإعصار تصل إلى 139كم/س مع توقعات بارتفاع الأمواج إلى حوالى 12 مترًا على سواحل السلطنة، وهطول غزير إلى غزير جدًّا للأمطار قد يصل إلى 600 مل.”

تأثير شاهين على المملكة

وأضاف “العقيل” أنه خلال الـ48 ساعة القادمة، يتحرك المنخفض المداري ليؤثر على المناطق الجنوبية بالمملكة ومنطقة الرياض، وكذلك منطقة نجران خاصة محافظة شرورة، بجانب تأثر الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية بأمطار خفيفة إلى متوسطة.

وتوقع هطول أمطار غزيرة اليوم على المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية ابتداء من مرتفعات عسير وجازان والشرقية، وقد تظهر تشكلات من السحب الرعدية على المرتفعات الجنوبية من منطقة مكة المكرمة وكذلك الحال على المرتفعات وقمم الجبال في الباحة.