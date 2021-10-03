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فتح باب الترقية للمعلمين والمعلمات عبر نظام فارس

فتح باب الترقية للمعلمين والمعلمات عبر نظام فارس
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم، عن فتح باب التقديم للترقية لشاغلي الوظائف التعليمية لمن هم على رتبة معلم ممارس أو معلم متقدم.

جاء ذلك في تعميم بعثته الوزارة إلى جميع قطاعاتها والملحقيات الثقافية وإدارات التعليم، حيث أوضحت فيه أن التقدم للترقية سيكون ابتداءً من تاريخ 26 من شهر صفر الحالي وحتى الثامن من شهر ربيع أول القادم وذلك من خلال (ترقية المعلمين) في الخدمة الذاتية لنظام فارس، بحسب صحيفة الميدان التعليمي.

واشترطت الوزارة أن يكون قد المتقدم أصدر رخصته المهنية وفق نظام هيئة تقويم التعليم والتدريب، مع ضرورة استيفائه لكافة متطلبات الترقية حسب ما ورد في لائحة الوظائف التعليمية التي أصدرتها الوزارة أخيراً.

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