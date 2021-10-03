مشاهد جديدة.. هذا ما تركته الأمطار والأمواج العاتية لإعصار شاهين

تواصل – فريق التحرير

لا تزال وتيرة الأضرار سريعة ومتلاحقة، بسبب ما خلفه إعصار شاهين من كوارث في العاصمة العمانية مسقط وغيرها من المناطق في البلاد.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي حجم الأضرار التي خلفها الإعصار، حيث أظهر مقطع فيديو آثار الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة، التي تسبب بها إعصار شاهين، في المنطقة الصناعية بولاية السيب التابعة لمحافظة مسقط.

فيما أظهر مقطع فيديو آخر الأمطار وأمواج البحر العالية نتيجة إعصار شاهين، والتي تركت آثارها على طريق كورنيش منطقة مطرح، والتي اجتاحت السيول سوقها في ساعات مبكرة من اليوم.

وعلى صعيد الأزمات تم إغلاق مجمع عبري الصحي، وسيتم استقبال الحالات الطارئة بمركز فحص اللياقة الطبية بعبري.

كما تم قطع الحركة المرورية بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة وعدم السماح بالتنقل إلا للحالات الطارئة والإنسانية، نظرا لاقتراب عين الإعصار من منطقة دخولها لليابسة.

من جانبها قامت قوات السلطان المسلحة ممثلة بالجيش السلطاني العماني بإسناد مراكز الإيواء بمحافظة جنوب الباطنة بالمواد التموينية اللازمة.

وكانت مراكز الإيواء في ولاية العامرات قد استقبلت عددًا من الأسر المتضررة جرَّاء الحالة المدارية للإعصار.