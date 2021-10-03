«مخدرات في الخلفية».. الشرطة تفاجئ أمريكيا عرض قطع غيار سيارات للبيع على فيسبوك

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تسببت صورة تم عرضها على متجر فيسبوك، في إلقاء القبض على أمريكي، كان يقوم بعرض قطع غيار سيارات.

وفي تفاصيل الواقعة فقد ألقي القبض على رجل من ولاية ميسوري في الولايات المتحدة، حيث كان يحاول بيع قطعة غيار سيارة عبر الإنترنت.

صورة عرض قطع غيار السيارات، كشفت كمية كبيرة من الميثامفيتامين وحقنة في الصورة التي استخدمها للإعلان.

على الفور تم القبض على الأمريكي جيمس كيرتس، 38 عاما، بعد نشره الصورة على المتجر، حيث كانت حقيبته التي تحتوي على المخدر والأدوية الخاصة به مرئية بوضوح على طاولة القهوة خلف قطعة الغيار المعروضة.

وكان شخص قد أبلغ الشرطة بصورة المخدرات بعد وقت قصير من نشر الرجل الإعلان على متجر فيسبوك.

وأوضح أن صاحب العرض كان تحت التأثير لأن في خلفية صورته التي نشرها، ترك حقيبته الكبيرة من الميثامفيتامين والحقن على طاولة القهوة الخاصة به.