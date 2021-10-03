الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«مخدرات في الخلفية».. الشرطة تفاجئ أمريكيا عرض قطع غيار سيارات للبيع على فيسبوك

«مخدرات في الخلفية».. الشرطة تفاجئ أمريكيا عرض قطع غيار سيارات للبيع على فيسبوك
0

تواصل- فريق التحرير:

تسببت صورة تم عرضها على متجر فيسبوك، في إلقاء القبض على أمريكي، كان يقوم بعرض قطع غيار سيارات.
وفي تفاصيل الواقعة فقد ألقي القبض على رجل من ولاية ميسوري في الولايات المتحدة، حيث كان يحاول بيع قطعة غيار سيارة عبر الإنترنت.
صورة عرض قطع غيار السيارات، كشفت كمية كبيرة من الميثامفيتامين وحقنة في الصورة التي استخدمها للإعلان.
على الفور تم القبض على الأمريكي جيمس كيرتس، 38 عاما، بعد نشره الصورة على المتجر، حيث كانت حقيبته التي تحتوي على المخدر والأدوية الخاصة به مرئية بوضوح على طاولة القهوة خلف قطعة الغيار المعروضة.
وكان شخص قد أبلغ الشرطة بصورة المخدرات بعد وقت قصير من نشر الرجل الإعلان على متجر فيسبوك.
وأوضح أن صاحب العرض كان تحت التأثير لأن في خلفية صورته التي نشرها، ترك حقيبته الكبيرة من الميثامفيتامين والحقن على طاولة القهوة الخاصة به.

مواد ذات صلة

3 مواطنين يتحرشون بفتاة تقود مركبتها.. وشرطة القصيم تطيح بهم (فيديو)

3 مواطنين يتحرشون بفتاة تقود مركبتها.. وشرطة القصيم تطيح بهم (فيديو)

ضبط 4 مواطنين ظهروا في مقطع احتجاز وسكب مادة سريعة الاشتعال على أحدهم

ضبط 4 مواطنين ظهروا في مقطع احتجاز وسكب مادة سريعة الاشتعال على أحدهم

شرطة الرياض تطيح بمقيم نشر مقاطع فيديو تتضمن إيحاءات جنسية

شرطة الرياض تطيح بمقيم نشر مقاطع فيديو تتضمن إيحاءات جنسية

القبض على 3 مواطنين تورطوا بالسطو على محطات وقود بالرياض (فيديو)

القبض على 3 مواطنين تورطوا بالسطو على محطات وقود بالرياض (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة