مقارنة شاملة بين أجهزة «آيباد».. تعرف على الأفضل للشراء قبل نهاية 2021

تواصل – وكالات:

قدمت صحيفة إنديان إكسبرس، دليلاً شاملاً لمساعدة الأشخاص في التعرف على أجهزة آيباد المختلفة واختيار ما يناسبهم منها.

وأوضحت الصحيفة، أن آبل تمتلك أربع سلاسل متميزة من أجهزة آيباد، ومع وجود العديد من الخيارات، قد يجد المستخدم صعوبة في اختيار الجهاز المناسب له.

جهاز آيباد القياسي

يعتبر جهازاً لوحياً قوياً متعدد الأغراض والوسائط. مع تحديث الجيل التاسع الجديد الذي تم إطلاقه في وقت سابق من هذا الشهر، يحصل جهاز آيباد أيضاً على معالج A13، ومضاعفة التخزين، وشاشة True Tone.

يحتوي آيباد الحديث أيضاً، على كاميرا رئيسية بدقة 12 ميجابكسل مع ميزة Center Stage والتي ستترجم بشكل أساسي إلى مكالمات فيديو أفضل بكثير. ومع أن جهاز آيباد القياسي، هو الوحيد الذي لا يحتوي على شاشة مغلفة، حيث تجعل الفجوة بين الزجاج والشاشة الموجودة تحته تجربة اللمس أقل مرونة، لا يزال هذا هو أفضل جهاز آيباد بشكل عام يناسب معظم الأشخاص.

جهاز آيباد ميني

يحتوي آيباد ميني على شاشة مقاس 8.3 بوصة مقارنة بشاشة 10.2 بوصة لجهاز آيباد العادي. وهو مصمم ليناسب معظم حقائب اليد وحقائب الظهر، مما يجعله رفيق السفر المثالي عندما تحتاج إلى شيء أكثر من هاتفك أثناء الترحال.

لا يحتوي آيباد ميني على زر الصفحة الرئيسيى ولا على ميزة التعرف على الوجه. وبدلاً من ذلك يحتوي على زر لمس للتعرف على الهوية مضمناً في زر الطاقة.

يأتي أيضاً مع منفذ USB-C يساعد على شحن الجهاز باستخدام شاحن ماك بوك. وهو مدعوم بأحدث شرائح آبل من فئة A15، ويدعم قلم “آبل بنسل” الذي ينتمي للجيل الثاني. كما يحتوي آيباد ميني على كاميرات أمامية وخلفية أفضل مع أحدث طراز من الجيل السادس.

آيباد آير

يقدم آيباد آير أداءً أفضل من جهاز آيباد القياسي بنفس الشاشة مقاس 10.9 بوصة. الميزات متشابهة أيضاً، مثل دعم الجيل الثاني من قلم آبل، بالإضافة إلى منفذ USB-C.

مدعومًا بشريحة A14، يمكن للجهاز تغطية معظم احتياجات الأداء للأشخاص، ويمكن التوصية به بسهولة لجميع المستخدمين الذين يتطلعون إلى إنجاز العمل على أجهزة آيباد الخاصة بهم. وبالتالي، يعد جهاز آيباد آير رائعاً للاستخدام غير الرسمي وللعمل الاحترافي إلى درجة معينة.

آيباد برو

يتوفر آيباد برو بحجمين، 11 بوصة و 12.9 بوصة، ويتميز بأفضل أداء مع مجموعة شرائح M1، وهي نفس الشريحة المستخدمة في أحدث أجهزة ماك بوك.

يوفر جهاز آيباد برو بحجم 12.9 بوصة شاشة LED صغيرة وحجم شاشة ومجموعة أداء فريدة. كما أنه يتميز بأفضل دعم للملحقات مثل لوحة المفاتيح السحرية “Magic Keyboard”. يمكنك أيضًا الحصول على شاشة ProMotion 120 هرتز، وأقوى مجموعة كاميرات بين جميع أجهزة آيباد.