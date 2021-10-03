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«إعصار شاهين» يجبر عُمان على تأجيل الرحلات الجوية من وإلى مسقط

«إعصار شاهين» يجبر عُمان على تأجيل الرحلات الجوية من وإلى مسقط
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت سلطنة عمان عن تأجيل وإعادة جدولة الرحلات من وإلى مسقط بسبب إعصار شاهين.

وكانت إدارة مطارات سلطنة عمان قد أكدت اليوم الأحد، تأجيل جميع الرحلات من وإلى مطار مسقط الدولي إلى المساء أو حتى إشعار آخر جراء الأحوال الجوية، التي تضرب البلاد.

وذكرت مطارات عمان في تغريدة في حسابها على تويتر: “نود التنبيه على أن كل الرحلات من وإلى مطار مسقط الدولي قد تم تأجيلها وإعادة جدولتها إلى وقت لاحق مساء اليوم أو حتى إشعار آخر وذلك تجنباً لأي مخاطر قد تنجم عن التأثير المباشر للأنواء المناخية على سير العمليات في المطار”.

بينما أضافت  الأرصاد العمانية أنه توجد  حاليا رياح  قوية إلى شديدة السرعة تتجاوز 45 عقدة على محافظة مسقط تتزايد حدتها مع اقتراب جدار الإعصار شاهين.

 

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