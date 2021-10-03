الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«قفز وهلع» داخل طائرة ركاب أمريكية.. لن تتخيل السبب

«قفز وهلع» داخل طائرة ركاب أمريكية.. لن تتخيل السبب
0

تواصل- فريق التحرير:

في واقعة نادرة، تعطلت رحلة طيران بولاية أمريكية، بسبب اصطدام طائر بمحرك الطائرة، أثناء محاولتها الإقلاع من مطار أتلانتيك سيتي.

وبحسب ما تم تداوله فقد تسبب اصطدام الطائر، في اشتعال المحرك وتعليق الرحلة وإجلاء الركاب.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الطائر اصطدم بالمحرك الأيمن، وأن الطائرة تابعة لشركة “سبيريت إيرلاينز”، حيث فتحت إدارة الطيران المدني تحقيقا في ما جرى بسبب الاحتراق.

كما تم تداول مقطع فيديو يظهر حالة من الهلع بين الركاب، عقب احتراق المحرك.

ويظهر الفيديو محاولات قفز سريعة من الركاب عبر سلم الطائرة، مع تعالي الصيحات.

مواد ذات صلة

مقطع متداول.. قائد «هايلكس» يتعمد اصطدام مركبة أمام أحد المنازل (فيديو)

مقطع متداول.. قائد «هايلكس» يتعمد اصطدام مركبة أمام أحد المنازل (فيديو)

قائد مركبة يصطدم متعمداً بسيارة متوقفة أمام أحد المنازل

قائد مركبة يصطدم متعمداً بسيارة متوقفة أمام أحد المنازل

مرور عسير: ضبط قائد مركبة اصطدم بأخرى إثر قيادته بطريقة متهورة

مرور عسير: ضبط قائد مركبة اصطدم بأخرى إثر قيادته بطريقة متهورة

في موقف نبيل.. مواطن يتفاجأ برسالة اعتذار من شخص صدم سيارته وأبلغ عن الحادث عبر «نجم»

في موقف نبيل.. مواطن يتفاجأ برسالة اعتذار من شخص صدم سيارته وأبلغ عن الحادث عبر «نجم»

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة