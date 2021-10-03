«قفز وهلع» داخل طائرة ركاب أمريكية.. لن تتخيل السبب

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في واقعة نادرة، تعطلت رحلة طيران بولاية أمريكية، بسبب اصطدام طائر بمحرك الطائرة، أثناء محاولتها الإقلاع من مطار أتلانتيك سيتي.

وبحسب ما تم تداوله فقد تسبب اصطدام الطائر، في اشتعال المحرك وتعليق الرحلة وإجلاء الركاب.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الطائر اصطدم بالمحرك الأيمن، وأن الطائرة تابعة لشركة “سبيريت إيرلاينز”، حيث فتحت إدارة الطيران المدني تحقيقا في ما جرى بسبب الاحتراق.

كما تم تداول مقطع فيديو يظهر حالة من الهلع بين الركاب، عقب احتراق المحرك.

ويظهر الفيديو محاولات قفز سريعة من الركاب عبر سلم الطائرة، مع تعالي الصيحات.