طيار بالخطوط السعودية ينشر فيديو لإعصار «شاهين» فوق الأجواء العمانية

تواصل – فريق التحرير:

نشر محمد آل شيبان كابتن طيار في الخطوط السعودية، مقطعاً مصوراً من فوق السحاب، وثق من خلاله تأثير إعصار “شاهين” المداري فوق الأجواء العمانية.

وقال شيبان، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “فيديو أثناء طيراني، ظهر اليوم، بالقرب من إعصار “شاهين” ، فوق الأجواء العمانية على ارتفاع 39 ألف قدم، نهاية الفيديو “شاهين” ما خلاني أكمل قهوتي بسبب مطباته”.

وكانت سلطنة عمان قد بدأت في عمليات إخلاء مساء أمس في ولاية صحار شمالي البلاد بسبب اقتراب الإعصار شاهين.

وأعلنت وزارة الصحة العمانية، في وقت سابق، تفعيل خطة طوارئ وطنية لمواجهة التأثيرات المحتملة للإعصار شاهين.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر “تويتر” إن الخطة تشمل إعداد جدول مناوبة للإداريين في خطة الطوارئ وللأطباء والعاملين في المؤسسات الصحية، وكذلك توفير الأدوية والمستلزمات الطبية ورفع مخزون الديزل والغاز الطبي ومخزون المياه بالمؤسسات الصحية.