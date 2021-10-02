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“جبران سحاري” شاب نال شهادتي دكتوراه ومؤلفاته تجاوزت الـ100

“جبران سحاري” شاب نال شهادتي دكتوراه ومؤلفاته تجاوزت الـ100
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تواصل- فريق التحرير:

لمع نجم الشيخ الدكتور الشاب جبران سلمان سحاري في تخصصي الفقه واللغة العربية، حيث تجاوزت مؤلفاته الـ 100 كتاب.

ولم يتجاوز سحاري عامه الثلاثين إلا وقد حصل على شهادتي دكتوراه، إحداهما في تخصص الفقه والشريعة والأخرى شهادة دكتوراه في تخصص اللغة العربية.
وفوق هذا فإن الدكتور الشاب قد اخترع جهازاً للتصحيح اللغوي، علاوة على تأليف ١٠٠ كتاب في موضوعات متفرقة، كما يحفظ ٤٠ ألف بيت شعري، وتضم مكتبته الخاصة في منزله بين ثناياها قرابة ٤ آلاف كتاب.

يلقب بحافظة العصر وأعجوبة الدهر، ويعيش في شرق جازان في سحار بمحافظة العارضة نحيل الجسم وافر العلم، يتحدث اللغة العربية حتى في حديثه اليومي.

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