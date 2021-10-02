شاهد.. كاميرا مراقبة توثق وفاة شاب مصري ساجداً أثناء «قيام الليل»

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انتشر مقطع فيديو مؤثر، تم تداوله بشكل واسع بين رواد موقع التواصل الاجتماعي بفيس بوك، يظهر لحظة وفاة شاب مصري أثناء سجوده.

وبحسب ما تم تداوله فقد كان الشاب يؤدي صلاة قيام الليل، في منطقة سموحة بمحافظة الإسكندرية شمال البلاد.

وعلق شقيق الشاب على المقطع الذي نشرته عدة صفحات على موقع فيس بوك قائلاً :”ما الذي كان بينك وبين الله يا أحمد؟ توفى أخي الحبيب أحمد السيد فرد الأمن فى مركز سموحة للأشعة وهو ساجد يصلى قيام الليل، اللهم أنت أصلحت الصالحين فأصلحنا حتى نكون من الصالحين ومع الصالحين وارزقنا حسن الخاتمة يارب العالمين”.

وكانت إحدى كاميرات المراقبة بالمكان ،سجلت آخر لحظات الشاب قبيل لحظة وفاته، ما تسبب في حالة من الحزن بين رواد السوشيال ميديا، منوهين أن الله تعالى أنعم على الشاب الراحل بحسن الخاتمة بأن فاضت روحه أثناء أداء صلاة قيام الليل.