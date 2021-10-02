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نوادر عمرها 500 عام بمعرض الرياض للكتاب (صور)

نوادر عمرها 500 عام بمعرض الرياض للكتاب (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

عرضت دار كريستيز العالمية للمزادات، مجموعة من النوادر تعود للقرون الماضية تشمل مجموعة من الكتب والمقتنيات النادرة ، التي تعود لعلماء كتبوها وألّفوها ورسموها، بمعرض الرياض الدولي للكتاب ٢٠٢١م .

وعرضت الدار أول خريطة جيولوجية للمملكة العربية السعودية من القرن العشرين، وتعتمد عليها الكثير من الخرائط الحالية، بالإضافة إلى ٢٢ خريطة تفصيلية نادرة للجزيرة العربية، كما أوضح ذلك جوليان ويلسون، الأخصائي الأول في دار كريستيز العالمية.

وقالت المتخصصة في الفنون الإسلامية والهندية فرانسيس كيوورث : إنهم يعرضون مخطوطات قديمة،يرجع عمرها إلى أكثر من ٥٠٠ سنة، والنسخ الأولى من كتب علمية قديمة إلى جانب سلسلة مكونة من ستة كتب، تتضمن رسومات للطيور وشرحًا عنها بيد العالم الفرنسي فرانسوا ليفونت، تعود إلى القرن التاسع عشر.

كما تعرض الدار ثمانية كتب علمية، وهي سلسلة فرنسية علمية كتبها العالم بيير جوزيف بحسب واس.

وأوضحت كيوورث أن جناح الدار في المعرض يكشف النقاب عن مخطوطة نادرة مكتوبة بخط اليد باللغة اللاتينية، مصدرها من إيطاليا، تعود إلى القرن الخامس عشر، مضيفة بأن فرعها في لندن يعرض مكتبة خاصة تضم ٣ آلاف كتاب جمعت على مدى خمسين سنة، ومراجع عن الفنون الإسلامية، بعضها نادر جداً من القرن التاسع.

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