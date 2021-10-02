لم يسأل عنهما أحد من الجيران.. طفلتان أمضتا أياماً بالمنزل مع جثة والدتهما بفرنسا

تواصل – وكالات:

مكثت شقيقتان تبلغان من العمر 5 و 7 سنوات أياماً عدة في شقة مع جثة والدتهما إثر وفاتها فجأة في شمال غربي فرنسا، بحسب ما أعلنت السلطات القضائية المحلية السبت.

وقال مكتب المدعية العام في مدينة لو مان أن عناصر الشرطة أتوا إلى شقة الفتاتين الأربعاء في المدينة بعد تبلغهم بتغيبهما المطوّل عن المدرسة، فتوجهتا لهم بالقول “حافظوا على الهدوء، أمنا نائمة”.

وأصر شرطيان على الدخول ليكتشفا جثة الأم إثر وفاتها لأسباب طبيعية بحسب ما أظهر تشريح الجثة لاحقاً، فيما نُقلت الفتاتان إلى أحد المستشفيات قبل إيداعهما دارا للرعاية وتقديم المشورة النفسية لهما، ولم تتضح بعد المدة التي أمضتها الفتاتان داخل الشقة مع والدتهما المتوفاة.

وقالت المدعية العامة في لو مان دلفين : استبعدنا فرضية وقوع جريمة، مضيفة: سننتظر الآن بضعة أيام ثم نحاول الحصول على شهادة الفتاتين الصغيرتين.