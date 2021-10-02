من بينها «التفحيط والاختلاس و الاعتداء بالسكاكين» .. 26 جريمة موجبة للتوقيف

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صنفت النيابة العامة في اللائحة التنفيذية المحددة للجرائم الموجبة للتوقيف 26 جريمة اعتبرتها من الجرائم الكبيرة.

وبحسب ما ذكرته عكاظ عن مصادرها، فإن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف تشمل جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع، جرائم قتل العمد أو شبه العمد، الجرائم المخلة بالأمن الوطني.

كما تشمل كل جريمة ورد بشأنها نص خاص في النظام بأنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وفي تفاصيل اللائحة أيضا، فإنه يدخل في حكم هذه الفقرة الجرائم الوارد في شأنها نص خاص بموجب أوامر ملكية.

كما ذكرت أنه من الجرائم الموجبة للتوقيف قضايا الاحتيال المالي بما يزيد مجموع الأموال على عشرين ألف ريال ما لم ينتهِ الحق الخاص، وتعد هذه الفقرة ملغية بصدور نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة أخيرا.

كما تشمل الاعتداء عمداً على ما دون النفس إذا نتج عنه زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منهما أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على 21 يوماً ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص ويدخل في حكم هذه الفقرة الاعتداء عمدا باستخدام الأدوات الحادة، كالسكاكين والسواطير وما في حكمها.

ومن الجرائم الموجبة للتوقيف، الاعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف على عشرين ألف ريال، ما لم يتم سداد قيمة التالف أو يتنازل صاحب الحق الخاص ويدخل في حكم هذه الفقرة التبديد في الأموال العامة.

ويوجب التوقيف أيضا الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص ويدخل في حكم هذه الفقرة الاعتداء على الأجداد والجدات، انتهاك حرمة المساكن بالدخول فيها بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.

ويدخل في حرمة المساكن كل مكان مسور أو محاط بأي حاجز أو معد لاستعماله كمأوى ولا يشترط في تطبيق حكم هذه الفقرة وقوع الاعتداء على النفس أو العرض أو المال.

ومما جاء في الجرائم الموجبة للتوقيف بيع المسكرات، أو صنعها أو تهريبها، أو حيازتها بقصد الترويج أو الاتجار، وتهريب أو جلب أو تلقي أو زراعة نبات القات بقصد الترويج أو الاتجار.

كما تشمل أيضا حوادث السير التي تقع أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي أو التفحيط، أو في أثناء قيادة المركبة في اتجاه معاكس لحركة السير أو في أثناء تجاوز إشارة المرور الضوئية ذات الضوء الأحمر.

ومن الجرائم الموجبة للتوقيف الخطف أو الاحتجاز بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال، ويقصد بالاحتجاز منع مبارحة شخص المكان قسراً، وكذا جرائم الغش التجاري إذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان أو مؤثرة على السلامة.

يذكر أن النائب العام الشيخ سعود المعجب كان قد أكد خلال لقائه الأخير برؤساء فروع النيابة العامة في المملكة أن التطور العدلي الجزائي في النيابة العامة هو استمرار للتطور القانوني الذي تشهده المملكة في هذا العهد الزاهر، منوها بالقرارات واللوائح الجزائية التي صدرت.