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الأردن.. عفو خاص عن المتهمين في قضايا «إطالة اللسان»

الأردن.. عفو خاص عن المتهمين في قضايا «إطالة اللسان»
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تواصل- وكالات:

أعلن الديوان الملكي الأردني، أن الملك عبدالله الثاني، وجه الحكومة بدراسة جميع القضايا المتعلقة بـ”إطالة اللسان”، والسير في إجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم فيها، حسبما أفادت قناة “المملكة” الرسمية، اليوم السبت.

وقال الديوان الملكي في تغريدة له عبر “تويتر” :” إن الملك عبد الله الثاني وجه الحكومة لدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان، خلافا لأحكام المادة 195 من قانون العقوبات، والتي صدر بها أحكام قطعية”.

وأوضح الديوان الملكي أن الحديث هنا يدور عن “القضايا التي صدر فيها أحكام قطعية، والسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في هذه القضايا”.

فيما أشارت قناة “المملكة” الأردنية إلى أن المادة المذكورة من قانون العقوبات تقضي، بالحبس من سنة إلى 3 سنوات لكل من “ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك”.

وينطبق ذلك أيضا على ما يمس “ولي العهد أو أحد أوصياء العرش أو أحد أعضاء هيئة النيابة”.

وحسب نص المادة، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من “ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك” أو من “أرسل رسالة خطية أو شفوية أو إلكترونية أو أي صورة أو رسم هزلي إلى جلالة الملك أو قام بوضع تلك الرسالة أو الصورة أو الرسم بشكل يؤدي إلى المس بكرامة جلالته أو يفيد بذلك وتطبق العقوبة ذاتها إذا حمل غيره على القيام بأي من تلك الأفعال”.

إلى جانب من أذاع بأي وسيلة كانت ما سبق الإشارة له ونشره بين الناس. وتشمل هذه العقوبة من “تقوّل أو افترى على جلالة الملك بقول أو فعل لم يصدر عنه أو عمل على إذاعته ونشره بين الناس”.

وحسب نص المادة 195 تطبق العقوبات “إذا كان ما ورد فيها (رسالة أو صورة أو رسم هزلي) موجهاً ضد جلالة الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش أو أحد أعضاء هيئة النيابة”.

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