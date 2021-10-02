الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

قفزة خيالية.. تمساح يسحب «طائرة درون» إلى الماء

قفزة خيالية.. تمساح يسحب «طائرة درون» إلى الماء
0

تواصل – فريق التحرير:

في واقعة نادرة قام تمساح بالاختفاء تحت سطح الماء قبل أن يفاجيء الجميع من خلال قفزة غير متوقعة بقنص طائرة مسيرة، كانت تستخدم في تصوير فيلم وثائقي لفريق بحث في أستراليا.

وبحسب الفيديو الذي نشره حساب “الإذاعة الألمانية”، فقد وقع الحادث أثناء تصوير فيلم وثائقي عن التماسيح، وحظر صيدها في المنطقة.

خفة التمساح الضخم أذهلت الجميع، حيث قال أحد الأشخاص بفريق البحث أنني نظرت إلى أسفل على وحدة التحكم، الخاصة بي، وتأكدت من أنها كانت شاشة فارغة، ولا يوجد اتصال.

جدير بالذكر أن جهود البحث أسفرت عن العثور على الطائرة المسيرة بعد قرابة أسبوعين على ضفاف البحيرة.

 

مواد ذات صلة

«لقمة واحدة».. تمساح ضخم يبتلع آخر في بحيرة بأمريكا (فيديو)

«لقمة واحدة».. تمساح ضخم يبتلع آخر في بحيرة بأمريكا (فيديو)

«التحالف»: تدمير مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي تجاه جازان

«التحالف»: تدمير مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي تجاه جازان

شاب يفاجأ بتمساح عملاق أمام منزله.. شاهد كيف تخلص منه بحيلة طريفة (فيديو)

شاب يفاجأ بتمساح عملاق أمام منزله.. شاهد كيف تخلص منه بحيلة طريفة (فيديو)

التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي نحو خميس مشيط

التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي نحو خميس مشيط

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>