قفزة خيالية.. تمساح يسحب «طائرة درون» إلى الماء

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في واقعة نادرة قام تمساح بالاختفاء تحت سطح الماء قبل أن يفاجيء الجميع من خلال قفزة غير متوقعة بقنص طائرة مسيرة، كانت تستخدم في تصوير فيلم وثائقي لفريق بحث في أستراليا.

وبحسب الفيديو الذي نشره حساب “الإذاعة الألمانية”، فقد وقع الحادث أثناء تصوير فيلم وثائقي عن التماسيح، وحظر صيدها في المنطقة.

خفة التمساح الضخم أذهلت الجميع، حيث قال أحد الأشخاص بفريق البحث أنني نظرت إلى أسفل على وحدة التحكم، الخاصة بي، وتأكدت من أنها كانت شاشة فارغة، ولا يوجد اتصال.

جدير بالذكر أن جهود البحث أسفرت عن العثور على الطائرة المسيرة بعد قرابة أسبوعين على ضفاف البحيرة.