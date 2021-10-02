«التعليم» تنشر جداول الحصص الدراسية من الأسبوع السادس لجميع المراحل

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نشرت وزارة التعليم جداول دروس الحصص اليومية للصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي من الأسبوع السادس، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3:30 عصرًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

كما نشرت وزارة التعليم، جداول دروس الحصص اليومية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من الأسبوع السادس، وكذلك حصص التربية الخاصة، وجدول دروس الحصص اليومية للصفوف الأول والثاني والثالث المتوسط من الأسبوع السادس، عبر عين في بث مباشر من الساعة 7 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم.

ونشرت وزارة التعليم أيضا جدول الحصص للسنة الأولى المشتركة للمرحلة الثانوية من الأسبوع السادس، عبر قنوات عين في بث مباشر من الساعة 7 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب، وكذلك جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الأول) من الأسبوع السادس .

جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الأسبوع السادس، عبر#قنوات_عينعلى تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3:30 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

https://t.co/dmmnCAymNP

أو#منصة_مدرستي.pic.twitter.com/pgaRWR7jau — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)October 2, 2021

جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي) من الأسبوع السادس، عبر#قنوات_عينعلى تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3:30 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

https://t.co/dmmnCAymNP

أو#منصة_مدرستي.pic.twitter.com/mdxFLhwHsE — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)October 2, 2021

جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط) من الأسبوع السادس، عبر#قنوات_عينعلى تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

https://t.co/dmmnCAymNP

أو#منصة_مدرستي.pic.twitter.com/3aGoTpYzc5 — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)October 2, 2021

جدول دروس الحصص اليومية للسنة الأولى المشتركة للمرحلة الثانوية من الأسبوع السادس، عبر#قنوات_عينعلى تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

https://t.co/dmmnCAymNP

أو#منصة_مدرستي.pic.twitter.com/oMJ5PmXMUS — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)October 2, 2021

جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الأول) من الأسبوع السادس، عبر#قنوات_عينعلى تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

https://t.co/dmmnCAymNP

أو#منصة_مدرستي.pic.twitter.com/u29ltaIDch — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)October 2, 2021

جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الثالث) من الأسبوع السادس، عبر#قنوات_عينعلى تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

https://t.co/dmmnCAymNP

أو#منصة_مدرستي.pic.twitter.com/hbqOrz7lfQ — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)October 2, 2021

جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الخامس) من الأسبوع السادس، عبر#قنوات_عينعلى تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

https://t.co/dmmnCAymNP

أو#منصة_مدرستي.pic.twitter.com/rXMDsKEiJr — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)October 2, 2021

جدول دروس الحصص اليومية للتعليم المستمر خلال الأسبوع السادس، عبر#قنوات_عينعلى تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3:30 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

https://t.co/dmmnCAymNP

أو#منصة_مدرستي.pic.twitter.com/CDlAZJRLuS — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)October 2, 2021

جدول دروس الحصص اليومية للتربية الخاصة خلال الأسبوع السادس، عبر#قنوات_عينعلى تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3:30 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:https://t.co/dmmnCAymNP

أو#منصة_مدرستي.pic.twitter.com/An2ipF4Xty — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)October 2, 2021