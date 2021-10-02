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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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الإعلان عن أول رحلة طيران من المملكة إلى أفغانستان بعد تولي طالبان الحكم

الإعلان عن أول رحلة طيران من المملكة إلى أفغانستان بعد تولي طالبان الحكم
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تواصل- وكالات:

أعلنت شركة الخطوط الجوية الوطنية الأفغانية “آريانا”، عن موعد تسيير أول رحلة طيران من المملكة إلى العاصمة الأفغانية “كابل”، بعد أن سيطرت حركة طالبان على السلطة وتوليها سدة الحكم في أغسطس الماضي.

وقالت الشركة في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إن رحلة من جدة إلى كابل سيتم تسييرها الخميس القادم، السابع من أكتوبر.

ويأتي ذلك بعد إعلان السفارة الأفغانية في الرياض مؤخراً أن المملكة وافقت على تسيير تسع رحلات طيران “استثنائية” إلى أفغانستان، بهدف مساعدة الأفغان الذين لم يتمكنوا من العودة إلى وطنهم بسبب جائحة فيروس كورونا.

 

 

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