«صفر إصابات».. الشؤون الإسلامية تكشف سبب عدم غلق أي مسجد خلال الأيام الماضية

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الشؤون الإسلامية، اليوم السبت، سبب عدم غلق أي مسجد خلال الأيام الخمسة الماضية، واستمرار فتحها بشكل دائم أمام المصلين، مشيرة إلى عدم رصد أي حالة إصابة كورونا بين صفوف المصلين في المساجد.

وأشادت وزارة الشؤون الإسلامية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بتطبيق مرتادي المساجد للإجراءات المتخذة والتي تهدف إلى سلامتهم، كما دعتهم إلى الاستمرار بالالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.

وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها :” أعلنت الوزارة عن عدم إغلاق أي مسجد خلال الأيام الخمسة الماضية لعدم رصد أي حالة إصابة #كورونا بين صفوف المصلين، وأشادت الوزارة بتطبيق مرتادي المساجد للإجراءات المتخذة والتي تهدف إلى سلامتهم ، كما دعتهم إلى الاستمرار بالالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد”.