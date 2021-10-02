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«تم القبض».. متورطون في جرائم تحرش وسرقة وسلب وعمليات احتيال (فيديو)

«تم القبض».. متورطون في جرائم تحرش وسرقة وسلب وعمليات احتيال (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الأمن العام عن تفاصيل وملابسات عدد من الجرائم وضبط المتورطين في ارتكابها في مختلف المناطق، حيث تم القبض على خمسة مواطنين بمكة ارتكبوا جريمة تحرش بفتيات في مركبة بأحد الطرق العامة.

وفي تبوك تم القبض على مقيم ارتكب جريمة تحرش بفتاة في أحد لأماكن العامة، وفي حائل تم ضبط 3 مواطنين ارتكبوا حادثتي اعتداء وسلب على مقيمين يعملان في محطتي وقود وضبط بحوزتهم مواد مخدرة.

كما تم ضبط ثلاثة جناة في الرياض، قاموا بالتعدي على أحد المارة والاستيلاء على ما بحوزته من أموال ومقتنيات بالقوة تحت تهديد السلاح الأبيض.

أما في الأحساء فتم ضبط مواطن ارتكب 8 جرائم احتيال تمثلت في إعلانات مضللة في وسائل التواصل الاجتماعي عن بيع أجهزة هواتف متنقلة وتوظيف الأموال.

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