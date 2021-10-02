الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الصور الأولى.. كيف ظهر «رئيس فرنسا» الأسبق بعد الحكم بسجنه

الصور الأولى.. كيف ظهر «رئيس فرنسا» الأسبق بعد الحكم بسجنه
0

تواصل- وكالات:

في أول ظهور له بعد الحكم الصادر بحقه بالسجن عاما، انتشرت صور الرئيس الفرنسي الأسبق “نيكولا ساركوزي” صباح اليوم السبت في إحدى مكتبات باريس.

يأتي هذا بعما حضر ساركوزي لإمضاء الكتاب الجديد  الذي أصدره بعنوان “نزهة”.

وأكد ساركوزي في تصريح يعد الأول إبّان ظهوره بعد صدور الحكم بسجنه، أن الجماهير ليست ساذجة وتفهم جيدا ما حدث، وأنه ضحية اللاعدالة، بحسب وصفه.

وكانت محكمة في باريس، قد أصدرت أمس الأول الخميس، حكما بالسجن لمدة عام على الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، بعد إدانته بتمويل حملته الانتخابية بصورة غير قانونية في انتخابات الرئاسة الفرنسية عام 2012.

وعقب الحكم طلب ساركوزي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن يكون القانون المطبق علي مثل أي مواطن آخر، أناشد المحكمة تطبيق العدالة. وسوف أسلك هذا الطريق حتى نهايته.

ساركوزي في أول ظهور له بعد صدور الحكم بسجنه (صور)

مواد ذات صلة

الحكم بسجن الرئيس الفرنسي السابق «ساركوزي»..تلقى تمويلاً من «القذافي»

الحكم بسجن الرئيس الفرنسي السابق «ساركوزي»..تلقى تمويلاً من «القذافي»

محاكمة الرئيس الفرنسي السابق بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ

محاكمة الرئيس الفرنسي السابق بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ

الدفاع المدني يوجه 3 نصائح لنزهة برية آمنة

الدفاع المدني يوجه 3 نصائح لنزهة برية آمنة

«روضة التنهات».. تجذب الباحثين عن أجواء ربيعية (فيديو وصور)

«روضة التنهات».. تجذب الباحثين عن أجواء ربيعية (فيديو وصور)

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة