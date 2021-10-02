الصور الأولى.. كيف ظهر «رئيس فرنسا» الأسبق بعد الحكم بسجنه

تواصل- وكالات:

في أول ظهور له بعد الحكم الصادر بحقه بالسجن عاما، انتشرت صور الرئيس الفرنسي الأسبق “نيكولا ساركوزي” صباح اليوم السبت في إحدى مكتبات باريس.

يأتي هذا بعما حضر ساركوزي لإمضاء الكتاب الجديد الذي أصدره بعنوان “نزهة”.

وأكد ساركوزي في تصريح يعد الأول إبّان ظهوره بعد صدور الحكم بسجنه، أن الجماهير ليست ساذجة وتفهم جيدا ما حدث، وأنه ضحية اللاعدالة، بحسب وصفه.

وكانت محكمة في باريس، قد أصدرت أمس الأول الخميس، حكما بالسجن لمدة عام على الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، بعد إدانته بتمويل حملته الانتخابية بصورة غير قانونية في انتخابات الرئاسة الفرنسية عام 2012.

وعقب الحكم طلب ساركوزي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن يكون القانون المطبق علي مثل أي مواطن آخر، أناشد المحكمة تطبيق العدالة. وسوف أسلك هذا الطريق حتى نهايته.