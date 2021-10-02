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تجمدوا من شدة البرد.. وفاة 4 مهاجرين على حدود دول أوروبية

تجمدوا من شدة البرد.. وفاة 4 مهاجرين على حدود دول أوروبية
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تواصل- وكالات:

كشف تقرير نشرته «بي بي سي»، أن مالا يقل عن 4 مهاجرين لقوا مصرعهم تجمداً على حدود بيلاروسيا وبولندا.

وأشارت إلى أنها حصلت على شهادات توضح أن مهاجرين رُحلوا بشكل غير قانوني من الاتحاد الأوروبي من قبل قوات الحدود البولندية، تقطعت بهم السبل بإحدى الغابات على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا مع انخفاض درجات الحرارة ليلاً لما دون الصفر.

وأعلنت كل من بولندا ولاتفيا وليتوانيا حالة الطوارئ وسط موجة من آلاف الأشخاص الذين يحاولون العبور من بيلاروسيا.

واتهم الاتحاد الأوروبي الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو باستخدام المهاجرين كسلاح، بينما منعت بولندا عمال الإغاثة والصحافيين من دخول منطقتها الحدودية.

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