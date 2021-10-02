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شاهد.. الصور الأولى لتحطم الطائرة المُسيَّرة الحوثية بجازان

شاهد.. الصور الأولى لتحطم الطائرة المُسيَّرة الحوثية بجازان
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تواصل- فريق التحرير:

صرّح المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد الغامدي، أنه في يوم الجمعة 1443/2/24 الموافق 2021/10/1 تلقى الدفاع المدني عدداً من البلاغات بسقوط وتناثر شظايا على أحد الأحياء السكنية بمحافظة أحد المسارحة نتيجة اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المملكة.

وأضاف أنه نتج عن ذلك تضرر عدد من المنازل السكنية والمحال التجارية بأضرار مادية إثر سقوط وتناثر الشظايا.

ولم ينتج عن هذه الأضرار أي إصابات أو وفيات، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

وقد ظهرت عدة صور تم تداولها تظهر بقايا من المسيرة الحوثية، بعد تحطمها، بحسب ما نشرته عكاظ.

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