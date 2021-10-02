25 وظيفة شاغرة بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

تواصل – فريق التحرير:
أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي فتح باب التوظيف (للرجال والنساء) لشغل 25 وظيفة في عدة مجالات متنوعة، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 03 أكتوبر 2021م – مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
الشروط:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– أن يكون حاصلا على مؤهلات علمية وخبرات ت تناسب مع متطلبات الوصف الوظيفي.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.
– اجتياز الاختبارات والمقابلات الشخصية.
– أن يكون لائقاً طبياً.
الوظـــائف:
– مدير إدارة الرسوم البيئية.
– أخصائي مراجعة المخاطر.
– اخصائي قياس ومتابعة الأداء.
– أخصائي جودة.
– أخصائي تميز مؤسسي.
– محلل اقتصادي استراتيجي.
– مسؤول سلامة مهنية.
– مدير عام المراجعة الداخلية.
– أخصائي مراجعة داخلية.
– اخصائي خدمات النقل.
– أخصائي تنمية حضرية.
– أخصائي بيئة بحرية وساحلية .
– أخصائي طاقة.
– أخصائي زراعة.
– أخصائي مياه وتحلية.
– أخصائي صناعة.
– كبير مفتشين.
– خبير الدراسات البيئية.
– خبير رصد تلوث التربة.
– خبير جودة مياه.
– خبير بيئة بحرية.
– مدير المحتوى الإعلامي.
– أخصائي إعلام.
– أخصائي وسائط رقمية.
– أخصائي علاقات عامة.
– أخصائي تسويق.
– ممثل علاقات عملاء.
– أخصائي تدريب.
– باحث قانوني.
مواعيد التقديم:
– يبدأ التقديم اعتباراً من الأحد 3 أكتوبر 2021م ، وحتى الخميس 7 أكتوبر 2021م.
التقديم:
– وأشار المركز الوطني للرقابة إلى أنه يمكن التقديم في المواعيد الموضحة أعلاه عبر بوابة التوظيف: (اضغط هنــا)