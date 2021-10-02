25 وظيفة شاغرة بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

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أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي فتح باب التوظيف (للرجال والنساء) لشغل 25 وظيفة في عدة مجالات متنوعة، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 03 أكتوبر 2021م – مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلا على مؤهلات علمية وخبرات ت تناسب مع متطلبات الوصف الوظيفي.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

– اجتياز الاختبارات والمقابلات الشخصية.

– أن يكون لائقاً طبياً.

الوظـــائف:

– مدير إدارة الرسوم البيئية.

– أخصائي مراجعة المخاطر.

– اخصائي قياس ومتابعة الأداء.

– أخصائي جودة.

– أخصائي تميز مؤسسي.

– محلل اقتصادي استراتيجي.

– مسؤول سلامة مهنية.

– مدير عام المراجعة الداخلية.

– أخصائي مراجعة داخلية.

– اخصائي خدمات النقل.

– أخصائي تنمية حضرية.

– أخصائي بيئة بحرية وساحلية .

– أخصائي طاقة.

– أخصائي زراعة.

– أخصائي مياه وتحلية.

– أخصائي صناعة.

– كبير مفتشين.

– خبير الدراسات البيئية.

– خبير رصد تلوث التربة.

– خبير جودة مياه.

– خبير بيئة بحرية.

– مدير المحتوى الإعلامي.

– أخصائي إعلام.

– أخصائي وسائط رقمية.

– أخصائي علاقات عامة.

– أخصائي تسويق.

– ممثل علاقات عملاء.

– أخصائي تدريب.

– باحث قانوني.

مواعيد التقديم:

– يبدأ التقديم اعتباراً من الأحد 3 أكتوبر 2021م ، وحتى الخميس 7 أكتوبر 2021م.

التقديم:

– وأشار المركز الوطني للرقابة إلى أنه يمكن التقديم في المواعيد الموضحة أعلاه عبر بوابة التوظيف: (اضغط هنــا)