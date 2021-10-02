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شرطة مكة تفجر مفاجأة عن فيديو «تكسير السيارة» المثير للجدل

شرطة مكة تفجر مفاجأة عن فيديو «تكسير السيارة» المثير للجدل
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تواصل- فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة، من كشف حقيقة زعم 3 مواطنين ظهروا في مقطع فيديو كسر مركبة أحدهم وسرقة محتوياتها، بعد أن أثار الفيديو الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتكتشف الشرطة أنها مجرد “تمثيلية”.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية قبضت على (3) مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، قاموا بنشر مقاطع “فيديو” عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، مدعين فيه تعرض مركبة أحدهم للكسر وسرقة محتوياتها، حيث أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أن أحدهم نفّذ ذلك في مشهد تمثيلي، الهدف منه الترويج لحساباتهم وكسب أعداد مشاهدات.

وأضاف المتحدث الإعلامي أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

ونشر الإعلامي بندر عطيف الفيديو عبر حسابه على “تويتر” وعلق بالقول :”  شرطة #مكة_المكرمة تطيح بـ (3) مواطنين قاموا بنشر مقطع “فيديو” يدعون فيه تعرض مركبتهم للسرقة، حيث اتضح من كاميرات المراقبة قيامهم بذلك للترويج لحساباتهم وكسب مشاهدات.#تم_القبض”.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بجهود الشرطة في كشف مثل هذه الأكاذيب التي تثير الجدل، مطالبين بتطبيق العقوبات على هؤلاء الشباب ليكونوا عبرة لغيرهم.

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