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تحذير عاجل من سفارة المملكة في مسقط بشأن إعصار «شاهين»

تحذير عاجل من سفارة المملكة في مسقط بشأن إعصار «شاهين»
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تواصل- فريق التحرير:

أصدرت سفارة المملكة في مسقط، اليوم السبت، تحذيرًا عاجلًا لجميع المواطنين السعوديين المقيمين في سلطنة عمان بشأن الإعصار المداري شاهين.

وقالت السفارة في بيان نشرته عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” : “تهيب السفارة بجميع المواطنين السعوديين المقيمين في السلطنة بتوخي الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات الهيئة العامة للطيران المدني في السلطنة تحسباً لتأثيرات الإعصار المداري (شاهين)”.

وأضافت سفارة المملكة في مسقط : “كما تحثّهم في حالة الحاجة الى المساعدة التواصل مع السفارة على هاتف شؤون السعوديين ٩٩٢١٣٣٩٤ حفظ الله السلطنة وشعبها من كل مكروه”.

كم يبعد الإعصار عن المملكة؟

فيما كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، المسافة التي يبعد فيها الإعصار عن المملكة، مشيرًا إلى أن عين إعصار شاهين تبعد عن مسقط صباح اليوم (06:00ص) نحو 400 كم، وعن الحدود السعودية، شرقي الربع الخالي نحو 700 كم، وتبلغ درجة الضغط الجوي في عين الإعصار نحو 979 مليبار.

وأضاف المسند، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “أن الإعصار يقوم بعملية تبريد لبحر العرب وبحر عمان، عبر نظام معقد من دهاليز الرياح الصاعدة، والهابطة، والأفقية، والسحب والأمطار في جرم ميكنة عظيمة مهيبة، يبلغ عرضها نحو 300كم”.

الطيران العماني يحذر

على الجانب الآخر أصدرت الهيئة العامة للطيران العُماني، اليوم السبت، تحذيرا من المخاطر المتعددة لإعصار “شاهين” المداري.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني في عُمان، إن الإعصار يبعد حوالي 320 كم عن محافظة مسقط بينما تبعد أقرب كتلة سحب ركامية 190 كم، وتقدر سرعة الرياح حول المركز ب 64 إلى 75 عقدة (116- 150 كم/ساعة)، وفقا لصحيفة “الرؤية” العُمانية.

وأضافت الهيئة أن التأثيرات غير المباشرة بدأت على سواحل محافظتي جنوب الشرقية ومسقط بارتفاع للأمواج (3-5 أمتار) مع تدفق للسحب مصحوبة بأمطار متفرقة متفاوتة الغزارة.

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