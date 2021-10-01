ضبط مواطنين ترجلا من مركبة وتركاها تسير على طريق عام بالقصيم

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة منطقة القصيم، عن ضبط شخصين ترجلا من مركبة وتركها تسير في أحد الطرق معرضين حياتهما للخطر.

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه ترجل شخصين من مركبة وتركها تسير في أحد الطرق العامة، معرضين حياتهما والآخرين للخطر، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة محافظة الرس من تحديد هويتهما وضبطهما.

وأوضح أنهما مواطنان في العقد الثاني من العمر، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالتهما للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا.