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ضبط 27 مواطناً ومقيماً سرقوا 101 مركبة بالرياض لتصديرها للخارج

ضبط 27 مواطناً ومقيماً سرقوا 101 مركبة بالرياض لتصديرها للخارج
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة منطقة الرياض، القبض على 14 مواطناً و 13 مقيماً نفذوا 101 سرقة مركبات لتصديرها للخارج.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على (14) مواطناً، و(5) مقيمين من الجنسية اليمنية، و(4) مقيمين من الجنسية الأردنية، و(3) مقيمين من الجنسية السورية، ومقيم من الجنسية السودانية، في العقدين الثالث والخامس من العمر، على ارتباط بشخص من الجنسية الأردنية خارج المملكة، نفذوا (101) حادثة سرقة لأجزاء من المركبات المتعطلة والتالفة، وفرز ما سُرق؛ لتُصدر بعد ذلك للخارج بطرق متعددة.

وأوضح أنه ضبط بحوزتهم ما يزن (500) كيلو جرام من مادة البلاتينيوم المستخلصة، وأُوقفوا واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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