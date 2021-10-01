«كريسبر».. تقنية ثورية تعيد البصر للمكفوفين عبر تعديل جيني

تواصل – وكالات:

تمكن علماء أمريكيون من الوصول لنتائج ثورية تفتح الأمل أمام استعادة البصر لملايين الأشخاص المصابين بالعمى الخلقي، عبر استخدام تقنية ”كريسبر“ لتحرير الجينات.

ووفقاً لما أوردته صحيفة ”الكونفيدينسيال“ الإسبانية، فإن التقنية قدمت نتائج جديدة لاستعادة البصر للعديد من المكفوفين، بسبب مرض وراثي يسمّى ”ليبر“.

وقال أستاذ طب العيون بجامعة هارفارد، ومعهد ماساتشوستس للعيون، إريك بيرس، أن ”هذه هي المرة الأولى التي يمتلكون فيها دليلًا ملموسًا على أن تقنية تحرير الجينات تعمل بكفاءة في الأجسام، وتحسّن الوظيفة البصرية لدى المكفوفين“.

وبدلًا من استخراج الخلايا من أجسام الأشخاص الخاضعين للتجربة – لتعديل جيناتهم ثم إعادة حقنها – قام الباحثون بتعديل فيروس باستخدام تقنية ”كريسبر“، وكثفوا عددها مليارات المرات للحصول على الجرعات اللازمة.

وقالت الإذاعة الأمريكية العامة NPR، إن ”العلماء قاموا بحقن جرعات مختلفة من هذه الفيروسات في شبكية العين لـ 7 مرضى مصابين بهذا المرض الوراثي“.

وأشارت الإذاعة إلى أن ”الفيروس عند حقنة بدأ يصيب خلايا شبكية العين، ولكن بدلًا من إنتاج نسخ منه، قام الفيروس بتعديل الطفرة الجينية المسببة للمرض، واستعادة الرؤية، وإعادة تنشيط الخلايا النائمة“.