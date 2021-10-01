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سخر من أزمة البنزين.. بريطاني يقتحم محطة وقود على ظهر حصان: يسير بالجزر (فيديو)

سخر من أزمة البنزين.. بريطاني يقتحم محطة وقود على ظهر حصان: يسير بالجزر (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

سخر شاب بريطاني من الأزمة الراهنة للوقود في بلاده، وذلك بطريقة الخاصة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو متداول لشاب يدعى “جاس لي دولفين” وهو يتخطى طوابير الانتظار في إحدى محطات البنزين على ظهر حصانه المدعو “ستيروب”، بمقاطعة ساري في جنوب شرق إنجلترا، مرددا بعض الكلمات التي استفزت الموجودين.

وقال الشاب وفقاً لوكالة روسيا اليوم : “الوقوف في طوابير للحصول على البنزين، والانتظار الطويل للحصول على البنزين، ولكنني على حصان ولست بحاجة للبنزين، لأنه يسير بواسطة الجزر”.

وتابع : “إنه يركض بالجزر، ولست بحاجة إلى البنزين لأنني على حصان”.

وصور الشاب نفسه بالقرب من منزله قبل نشر الفيديو على “إنستغرام”، واتضح لاحقا أنها كانت مرته الأولى التي يمتطي فيها حصانا.

 

 

 

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