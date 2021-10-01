وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة العامة للزكاة والدخل في مدينة الرياض.

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير دراسات اللجان الابتدائية.

– مدقق أول.

– محلل تطوير العمليات.

– محلل مساعد للزكاة وضريبة الدخل.

– مدير بحوث النمذجة والامتثال.

– محلل بيانات رئيسي.

– أخصائي اقتصادي.

– محلل الأداء المؤسسي.

– مدير المخاطر الإستراتيجية.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)