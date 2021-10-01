اخترقوا الكيان المحتل بـ «الكولا».. تفاصيل جديدة في هروب أسرى سجن جلبوع (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

كشف تقرير نشره موقع عربي بوست، كيف اخترق أسرى سجن جلبوع شديد الحراسة الأرضية الإسمنتية المسلحة بالباطون والحديد وانتزعوا حريتهم.

وأوضح التقرير وفقاً لما ذكره سلاح المهندسين بجيش الاحتلال، أن “الكولا” هي سلاح الأسرى الذي حررهم من السجن، فقد قام الأسرى بإذابة الخرسانة التي يبلغ سمكها 20 سم بصب “الكولا” عليها وتركها لفترة.

بعد ذلك حفر الأسرى باطن الأرض بطول 29 متراً ، واستغلوا المساحات الفارغة تحت السجن ليبلغ طول مسارهم الإجمالي بالنفق 35 متراً.

وأشار التقرير إلى أنهم قد صادفوا ما يقرب من 5 أكواب من التراب وقاموا بإخفائها ، وانطلقوا إلى الحرية لأيام قليلة قبل أن يعاد اعتقالهم.