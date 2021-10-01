زيادة حركة المعتمرين بالمسجد الحرام بعد قرار رفع الطاقة الاستيعابية (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

شهدت الساحات المحيطة بالمسجد الحرام، اليوم الجمعة، زيادة في حركة المعتمرين وذلك بعد قرار رفع الطاقة الاستيعابية، حيث وثق فيديو نشرته صحيفة اليوم، زيادة أعداد المعتمرين.

وكانت وزارة الحج والعمرة، أعلنت الخميس، رفع الطاقة الاستيعابية إلى 100 ألف معتمر، و60 ألف مصل يومياً، بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، ابتداء من اليوم الجمعة، والحجز عبر تطبيق توكلنا.

جدير بالذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قد استحدثت ٢٥ مساراً جديداً في المسجد الحرام، لتوفير سبل الراحة لقاصدي بيت الله الحرام مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد في ظل تزايد أعداد المصلين والمعتمرين.