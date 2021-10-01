يعود لعام 130 هـ.. مواطن يوثق أقدم نقش لسورة الفاتحة في وادي النماص (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

نشر المواطن محمد الدحيمي، أحد هواة توثيق النقوش الإسلامية، مقطع فيديو لأقدم نقش لسورة الفاتحة في وادي بمحافظة النماص.

وأوضح الدحيمي عبر الفيديو، أن النص يعود تاريخه إلى يوم الثلاثاء من رجب عام 130 هـ، وموجود على صخره في وادي شرق النماص، مشيراً إلى أنه من أجمال النقوش التي رآها.

وأوضح الدحيمي، أن النقش مدون بجانبه عبارة “وكتب يزيد” ، مشيراً إلى أن النقش ينتسب إلى يزيد بن عبد الله بن عمر الحَجْري ثم الرَبَعي.

كما ظهر خلال الفيديو عبارة “رحمة الله على من قرأ هذا الكتاب” مدونة أسفل سورة الفاتحة، وهي بمثابة دعاء من كاتب السورة لكل من يقرأ القرآن.

فيما طلب الدحيمي كل من يشاهد الفيديو أن يدعو لصاحب النقش حيث أن الإعجاب لن يفيده، ولكن الدعاء سيكون مفيداً.