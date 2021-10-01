«القراءة ثم القراءة».. نصيحة مهمة من «خادم الحرمين» للشباب تزامناً مع تدشين معرض الكتاب (فيديو)

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أعاد رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهو يوجه نصيحة للشباب.

وقال الملك سلمان في الفيديو الذي تم إعادة تداولة بمناسبة تدشين معرض الرياض الدولي للكتاب: ” أنصح شبابنا بالاختلاط بالأشخاص الذين لديهم فكر نير ، وكذلك القراءة ثم القراءة”.

وأضاف خادم الحرمين: ” أنصح أبنائنا أن يتعمقوا في القراءة حتى تتسع أفكارهم ويستفيدوا، فالكتاب يقرأ في ساعات لكن مؤلفه يأخذ وقت طويل حتى يرى أفكاره فيه، لذلك لا بد أن نستفيد منهم”.

وكان الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، قد دشن فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 في واجهة الرياض، وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- .

فيما ‎يفتح معرض الرياض الدولي للكتاب أبوابه للزوار بدءاً من اليوم وحتى 10 أكتوبر 2021م، من الساعة 10 صباحاً وحتى 11مساء، في موقعه الجديد بواجهة الرياض، تحت شعار “وجهة جديدة، فصل جديد”، والذي تحضر فيه جمهورية العراق الشقيقة كضيف شرف لأكبر معرض كتاب في تاريخ المملكة، وسط مشاركة أكثر من 1000دار نشر قادمة من 30 دولة، توزعت على مساحة تتجاوز 36 ألف متر مربع.