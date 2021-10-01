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تبكي قبيل جراحة لإعادة بصرها خوفا من طبيب

تبكي قبيل جراحة لإعادة بصرها خوفا من طبيب
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تواصل – فريق التحرير:

ظلت امراة مسلمة في بنجلاديش تبكي لمدة ثلاثة أيام متواصلة، وذلك خوفاً من الذهاب للكشف على عينها وينظر إليها أجنبي.

وأوضح أستاذ علم الاجتماع، الدكتور عبدالعزيز المشيقح، تفاصيل قصة السيدة التي وصفها بالقصة المشرفة.

وقال المشيقح، أنه حينما ذهب فريق طبي سعودي إلى بنجلادش لمعالجة مرضى العيون جيء بإمرأة ضعف بصرها وهي تبكي.

وعندما سألها الطبيب عن سبب بكائها قالت السيدة أنها منذ ثلاثة أيام وهي تبكي خوفاً من هذا الموقف بأن ينظر رجلاً إلى عينيها.

وأقسمت السيدة : “ووالله لولا أمرين ما قبلت إلحاح زوجي الأول لأجل قراءة القرآن والثاني لأخدم زوجي”.

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