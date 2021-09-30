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استشاري يوضح طبيعة مرض «وحمة الكبد».. ويكشف عن أعراضه

استشاري يوضح طبيعة مرض «وحمة الكبد».. ويكشف عن أعراضه
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تواصل – فريق التحرير:

 أوضح طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي المقصود بوحمة الكبد، مبيناً أنها كتلة حميدة غير سرطانية لا تسبب أعراضاً إلا نادرًا.

 وأضاف فى تغريدة على موقع “تويتر”، أن من أعراض “وحمة الكبد”، هي وجود ألم أعلى يمين البطن، وغثيان و استرجاع.

 ولفت إلى أنها  لا تتحول إلى  سرطان، وأغلب الحالات لا تستدعي متابعات دورية، ومعها لا يمنع الحمل أو أدوية منع الحمل.

 جدير بالذكر أن وحمة الكبد هي تنشأ نتيجةً لتجمع وتشابك الأوعية الدموية في الكبد، ويصاب البالغين بهذه الوحمة أكثر من الأطفال، إذ تتراوح الأعمار الأكثر إصابة بها ما بين 30 إلى 50 عامًا.

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