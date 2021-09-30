الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

للمواطنين والموطنات.. جامعة الملك فيصل تعلن عن وظائف شاغرة

للمواطنين والموطنات.. جامعة الملك فيصل تعلن عن وظائف شاغرة
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت  جامعة الملك فيصل ممثلة في (عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس) عبر موقعها الالكتروني، عن توفر وظائف لأعضاء هيئة تدريس بمرتبة (أستاذ، أستاذ مشارك ،أستاذ مساعد) بنظام العقود وترغب الجامعة شغلها بمواطنين ومواطنات في الكليات وحسب التخصصات المعلن عنها أدناه.

وقد أوضح عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس الأستاذ الدكتور محمد بن سعيد الزهراني، أنه ستعطى الأولوية للمتميزين من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي وكذلك خريجي الجامعات العالمية المرموقة التي تعترف بها وزارة التعليم والجامعة وذلك وفق الشروط التالية:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– ألا يكون مرتبطاً بوظيفة حكومية وقت تقديم الطلب.

– أن يكون حاصلاً على جميع الدرجات العلمية (بكالوريوس/ماجستير/دكتوراه) من جامعات معترف بها وبمعدل لايقل عن جيدجداً.

– أن تكون المؤهلات العلمية لخريجي الجامعات غير السعودية معادلة من وزارة التعليم.

– أن يكون مؤهل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه امتدادا للتخصص.

– أن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية بالانتظام والتفرغ والإقامة في بلد الدراسة.

– أن يكون حاصلاً على معادلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالنسبة للمتقدمين على كلية طب الأسنان.

– إجادة اللغة الإنجليزية لبعض التخصصات حسب احتياج الكلية .

– أن يكون حسن السيرة ولائقا صحياً.

– المتقدم على كلية طب الأسنان لا بد أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في طب الأسنان.

– اجتياز الشروط الخاصة بالجامعة بما فيها المقابلة الشخصية.

وعلى من تتوفر لديه المؤهلات المطلوبة تقديمها عبر الموقع الإلكترونية للجامعة وذلك اعتباراً من يوم الإثنين بتاريخ 27/ 2/ 1443هـ الموافق 4/ 10/ 2021م وينتهي الساعة الثالثة عصراً من يوم الجمعة بتاريخ 2/ 3 /1443هـ الموافق 8/ 10/ 2021م علماً بأنه لن يتم استقبال أي طلبات ورقية مع خالص تمنياتنا للجميع بالتوفيق.

للاطلاع على التخصصات:اضغط هنا

مواد ذات صلة

وظائف إدارية شاغرة في أرامكو للتجارة.. الشروط ورابط التقديم

وظائف إدارية شاغرة في أرامكو للتجارة.. الشروط ورابط التقديم

وظائف إدارية شاغرة بشركة «تطوير» للخدمات التعليمية

وظائف إدارية شاغرة بشركة «تطوير» للخدمات التعليمية

وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في «هيئة الزكاة» بالرياض

وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في «هيئة الزكاة» بالرياض

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>