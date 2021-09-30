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مواطن يحصل على أول «جرعة ثالثة تنشيطية» من لقاح كورونا في مكة

مواطن يحصل على أول «جرعة ثالثة تنشيطية» من لقاح كورونا في مكة
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تواصل – فريق التحرير:

تلقى الإعلامي خالد محمد الحسيني، في تمام الساعة العاشرة مساء الخميس، جرعة ثالثة تنشيطية ومعززة من لقاح كورونا في مركز لقاحات جامعة أم القرى؛ ليكون أول مواطن يحصل على الجرعة الثالثة المعززة.

وكانت وزارة الصحة عن تقديم جرعة ثالثة تنشيطية ومعززة لمن هم فوق الـ 60 عاماً ممن تجاوزوا فترة ثمانية أشهر منذ تلقيهم الجرعة الثانية من لقاح كورونا.

وعبر الحسيني في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، عن خالص شكره وتقديره لوزارة الصحة على ما تبذله من جهود في تقديم اللقاحات، مشيداً بالمركز والتجهيزات والفريق الطبي الذي كان على أعلى مستوى في تقديم الخدمة.

 

 

 

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