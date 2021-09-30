الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

استهداف 80 ألف طالب من خريجي الثانوية.. حملة حوثية لتعويض خسائرها على الجبهات

استهداف 80 ألف طالب من خريجي الثانوية.. حملة حوثية لتعويض خسائرها على الجبهات
0

تواصل- فريق التحرير:

شنت مليشيا الحوثي المتمردة على الشرعية في اليمن، حملات مكثفة في أحياء المدينة لاستقطاب خريجي الثانوية العامة وتجنيدهم.

الحملة التي تقوم بها المليشيا، تسعى من خلالها لتعويض النقص الكبير في مقاتليها، جراء الخسائر التي تكبدتها في المعارك، وضربات طيران التحالف في جبهات مأرب والجوف.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام يمنية فإن تركيز الميليشيات الانقلابية يأتي على خريجي الثانوية العامة بالتزامن مع إعلانها أخيراً نتائج الطلبة للعام الماضي.

وكان أولياء الأمور قد أعربوا عن غضبهم، على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تدني الدرجات التي حصل عليها أبناؤهم.

وأوضحوا أن المليشيا تعمدت ذلك للحيلولة بينهم وبين الالتحاق بالجامعات ودفعهم للذهاب إلى جبهات القتال.

من جهتها اتهمت نقابة المعلمين اليمنيين الميليشيات بأنها تستغل امتحانات ونتائج الشهادتين الأساسية والثانوية لغرض تجنيد آلاف الطلاب والزج بهم في جبهات القتال، لتعويض خسائرها.

مواد ذات صلة

الإرياني: حصار مليشيا الحوثي لمديرية العبدية بمأرب «جريمة حرب»

الإرياني: حصار مليشيا الحوثي لمديرية العبدية بمأرب «جريمة حرب»

استبداد الحوثيين باليمن.. استبدال الرواتب بـ “مكرمة عبد الملك الحوثي”

استبداد الحوثيين باليمن.. استبدال الرواتب بـ “مكرمة عبد الملك الحوثي”

مقتل وإصابة العشرات من مليشيا الحوثي الإرهابية في معارك جنوبي «مأرب»

مقتل وإصابة العشرات من مليشيا الحوثي الإرهابية في معارك جنوبي «مأرب»

«الإرياني»: مليشيا الحوثي قصفت منزل محافظ مأرب بصاروخين باليستيين (صور)

«الإرياني»: مليشيا الحوثي قصفت منزل محافظ مأرب بصاروخين باليستيين (صور)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>