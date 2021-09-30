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بريطانيا تستعين بالجيش للسيطرة على أزمة الوقود

بريطانيا تستعين بالجيش للسيطرة على أزمة الوقود
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 تواصل – وكالات:

قررت الحكومة البريطانية، نشر الجنود للمساعدة في تسهيل عملية توزيع وقود البترول والديزل في غضون أيام عقب التصعيد الحاد الذي شهدته أزمة الوقود الوطنية جراء نفاد الوقود من المحطات مع ارتفاع في الأسعار، والذي يُعد الأعلى مقارنة بالسنوات الثماني الماضية.

واتفق وزراء الحكومة خلال اجتماع طارئ للحكومة البريطانية على وضع سائقي الناقلات العسكرية في حالة تأهب بهدف قيادة الصهاريج المدنية، إذا لم تعد وتيرة الحياة إلى طبيعتها بسرعة.

وذكرت مصادر في وزارة الدفاع أنه جرى وضع 75 من سائقي الناقلات العسكرية على أهبة الاستعداد مبدئياً إضافة إلى 75 آخرين و150 فرداً من طواقم الدعم، إذا لزم الأمر. وقبل نشرهم، سيخضع هؤلاء إلى تدريب متخصص يستمر عدداً من الأيام.

 

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